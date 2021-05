La disputa entre Luciana Salazar y Martín Redrado pasará al ámbito legal luego de no llegar a un acuerdo en dos instancias previas de mediación. El economista demandó a su ex por 25 millones de pesos por "hostigamiento", mientras que ella exigirá el doble.

Sin embargo, la causa avanzó bajo la carátula "Daños y Perjuicios". Mientras esperan ser convocados a declarar, la futura participante de "La Academia" habló sobre sus expectativas en la causa.

.

"La única víctima soy yo. Me parece siniestra la situación, pero mas allá de eso, tengo testigos fundamentales. Ir a juicio es una demostración para que puedan salir a la luz cosas tapadas. Me viene perfecto... Por eso no quise conciliar. Además, contrademandé", contó en comunicación con Catalina Dugli por "Agarrate Catalina". Sus declaraciones despertaron una polémica reflexión de Yanina Latorre.

La panelista no dudó en expresar su opinión sobre la pareja en "Los Ángeles de la Mañana" y consideró que lo del juicio "es una manera de seguir enganchada con él, desde un lugar tóxico. Como que ya no pueden estar juntos, pero por lo menos ella lo tiene cerca con esto".

"Hay una cosa muy patológica. No es normal. Una corta con el novio y no lo llevás a la Justicia porque le prometió volver", soltó picante.