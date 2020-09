Yanina Latorre es conocida por nunca guardarse su opinión, y en esta ocasión dio que hablar porque expuso lo que piensa de Oscar Mediavilla, el jurado del " Cantando 2020" y pareja de Patricia Sosa.

Después de que Gladys "La Bomba" Tucumana y Lourdes Sánchez hablaran sobre el productor musical, la mediática confesó en "Los ángeles de la mañana" que si ambos estuviesen solteros, le gustaría tener "algo" con él.

Yanina Latorre le tiró los perrosa Mediavilla.

Andrea Taboada admitió que le gusta como hombre y Yanina se sumó a su confesión: "A mí también. A mí me gusta Mediavilla, la entiendo a Andrea. Yo saldría con él si fuéramos los dos solteros".

Parece que Mariana Brey no comprendió las palabras de sus compañeras y dijo que le gustó como jurado: "Mediavilla me gustó las dos primeras galas, que era malísimo". Por su parte, Latorre aclaró: "Claro, eso sí, te gustó como jurado. A mí me gusta como hombre, que es distinto. Me encanta. Me gusta la mirada esa que pone".

Oscar Mediavilla fue objetivo de Yanina Latorre

La Bomba Tucumana también comentó sobre el sex appeal del jurado: “Es un bombón chicos, un tipo interesante”. Por su parte, Lourdes Sánchez comentó: "Que buen mozo que es Oscar, con respeto lo digo". Enterada de los halagos hacia su pareja de parte de las angelitas, Patricia Sosa compartió su reacción en Twitter: "Dios miooooooooooooo".

El tuit de Patricia Sosa

¡Mirá el momento en que Yanina Latorre confesó su amor!