Si bien es toda una influencer de las redes, Lola Latorre no suele compartir detalles de su vida privada y su intimidad. La hija de Yanina Latorre y Diego Latorre, mantuvo un noviazgo desde su adolescencia con Jerónimo González Chaves, pero en este último tiempo no se mostraron más juntos, por lo que comenzaron a circular rumores de separación entre ellos.

.

En ese sentido, para ponerle fin a las especulaciones y consultas constantes de sus seguidores, Lolita decidió confirmar la ruptura. "No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles. No, no estoy más de novia", indicó la joven en su Instagram.

Tras aclarar que no está más en pareja, la modelo habló de sus sentimientos y le agradeció a la gente por la preocupación: "Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo igual".

Lola Latorre confirmo su separación de Jerónimo González Chaves.

Qué dijo Yanina Latorre de la separación de su hija Lola Latorre en "LAM"

La última vez que a Lola Latorre se la vio junto a Jerónimo González Chaves, fue en el cumpleaños de su madre, Yanina Latorre, en marzo. La panelista del programa de América hizo un festejo en su casa, dónde a los jóvenes se los vio muy acaramelados. De todas formas, en la emisión del martes de "LAM", la esposa de Diego Latorre reveló la fecha en que terminaron su relación: "Cortaron el día anterior a que Lola se fue a Miami".

Lola Latorre junto a su ex novio, Jerónimo González Chaves, en el cumpleaños de Yanina Latorre.

"Son chicos, toda la vida juntos y tienen el mismo grupo de amigos. Se quieren un montón, ojalá la vida los vuelva a encontrar. Están juntos desde muy chicos, ninguno de los dos hizo otra cosa que estar de novios", contó la angelita, quién además agregó que tiene mucho cariño por Jerónimo y su familia.

"Se desgastan y empiezan a discutir o pelearse, por que ella quiere ir a bailar con las amigas y él con los amigos. Se quieren divertir y empieza el reproche", finalizó sobre la decisión de su hija.

Mirá lo que dijo Yanina Latorre de la separación de su hija, Lola Latorre