Tras una enemistad de años, Yanina Latorre y Flavia Palmiero dejaron los problemas de lado y se arreglaron en Miami. Así lo reveló la panelista y comentó que tuvieron una agradable cena en la que pudieron recomponer su relación.

"Yanina, te vi con Flavia Palmiero", comentó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". Al respecto, la "angelita" manifestó: "Nos amigamos, fuimos a comer. Nos amigamos por Marcelo Polino y después un día que fue a LAM nos tratamos bien. El marido de Flavia o el novio es lo más".

"¿Pero te acordás que un día fue a LAM y estuvo todo bien? Ella cumple años ahora en julio y vino acá como un mes y medio porque estaba un poco aturdida de la cuarentena y de la pandemia", confesó Yanina sobre la ex participante de "MasterChef Celebrity".

Y cerró: "No se cuánta gente podrá invitar acá porque ella me dijo ‘quedate’ y le dije ‘no charlalo con Ángel, yo me tengo que ir cuando me doy la segunda dosis’".