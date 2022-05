Después que se conociera que El Polaco va a debutar como conductor en un programa televisivo, las vibras en " LAM" tomaron una connotación subida de tono cuando Ángel de Brito sugirió que Yanina Latorre debía subirse "a la camioneta con él".

El tema no quedó ahí ya que la panelista sorprendió a todos al asegurar: “Si me subo a una camioneta con el Polaco terminamos en un hotel. Me encanta, una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no”. El conductor de América TV subió las apuestas y bromeó: “Muere por él. Yanina tiene un gusto muy amplio; va desde Lanata hasta El Polaco”.

Entonces, la pareja de Diego Latorre explicó cómo le llegó la propuesta del ex participante de "MasterChef Celebrity": “Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Soy muy bolu... Voy a una fiesta del Bailando, con todos los participantes. Yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más".

Sin embargo, Yanina Latorre no quiso tener relaciones con la mediática pareja: "Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammón, le dije ‘vamonos de acá' y nos fuimos bailando entre la gente, rajamos corriendo”.

Y cerró al aclarar: “Ayer estuve con Barby (Silenzi, actual pareja de El Polaco). Es amiga. Me encanta cuando baila, creo que debe darle lindo a la matraca. Me encanta. Lo fui a ver mil veces. Soy muy fan de él. Además, en mi próximo cumpleaños quiero que venga a cantar él”

¡Mirá lo que dijo Yanina Latorre sobre la propuesta que le hicieron Silvina Luna y El Polaco!