El escándalo entre Lola Latorre y Nacha Guevara le dio el pie necesario a Jorge Rial para disparar contra Yanina Latorre y cuestionar su conducta como madre: "¿Te puedo decir algo? Laburás en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí..."

"A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije 'no'. Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no", disparó el conductor de "Intrusos" contra la panelista.

Ahora fue el turno de Yanina quien, como era de esperar, no se quedó callada y dirigió duras palabras contra el periodista. Al respecto advirtió en "Los Ángeles de la Mañana": "Yo no soy como Jorge, porque él es un papá abandónico. Ahora está casado con una tipa (Romina Pereiro) que está en contra de la hija, como le pasó con Agustina Kämpfer".

"Yo siempre estoy del lado de mis hijos. Si mañana me separo de Diego y me pongo en pareja, la primera de cambio que el tipo se mete con mi hija, va afuera. Primero soy madre y después persona. Por ahí Jorge, que es hombre, tiene otro instinto, otra historia con las hijas, lo que resuelve es putearlas, mandarles audios putéandolas y ahora que está pasando un mal momento, sigue viviendo con la tal Romina, deja que se peleen", dijo filosa.

Y continuó: "Cada vez que hay un quilombo vos llamás a todos los canales y productoras para que no pasen tu tema con Morena, y yo me fumo estoica que todo el mundo hable de Lola. Así que a mí no me des ejemplos de paternidad".

"No me rompas los huevos, Jorge. Vos sos padre como querés y yo soy madre como puedo. Pero te aclaro: entre maternidad y paternidad, vos Rial con tu exmujer con esas dos pibas se mandaron más cagadas que nadie", apuntó la esposa de Diego Latorre en referencia a Roció y More Rial. Y agregó convencida: "Nosotros, los adultos, nos tenemos que hacer cargo de nuestros hijos hasta que nos muramos. Cada vez que Lola se equivoca la voy a ayudar y voy a estar atrás".

A su vez reconoció que se equivocó en llevarla a su hija al "Cantando 2020" y hasta se hizo cargo del primer escándalo de Lola con Nacha, cuando la joven se burló de los temblores de la jurado. "Pero Nacha no tiene derecho a los 80 años a ensañarse con una chica de 19. Por más que me digas que Lola es grande, para mí, por cómo la crié y la respeto, no la considero grande. Vos porque abandonaste a tus hijas cuando eran chicas. Yo pienso distinto. Me tenés harta", insistió.

"Morena es un amor. Con todo lo que le pasa con el exnovio, el padre tiene que estar ayudándola", expresó la mediática. Por su parte, Ángel de Brito opinó: "Siento que a veces utiliza tu situación para hablar de la propia".

Para finalizar, Yanina respondió: "Son casos distintos. Porque Morena sufre, tuvo un montón de quilombos con la expareja y denuncias".

¡Tremendo!