Hace unos días, Rocío Marengo compartió en sus redes la triste noticia de que el tratamiento que llevó a cabo para convertirse en madre no funcionó. La pareja de Eduardo Fort había revelado tiempo atrás que tomó la decisión de ser madre soltera y que tenía muchas esperanzas en ese proyecto. Yanina Latorre rompió el silencio sobre una parte de su historia que todavía era desconocido.

Lamentablemente, el deseo de la modelo no pudo concretarse, al menos por el momento. "Son cosas que pasan, que están dentro de las posibilidades. Hay que seguir e intentarlo. Lo quise hace público así de una porque si se llegaba a filtrar sin que yo haya dicho nada me iba a caer re contra mal", expresó Marengo en un audio que le mandó a Andrea Taboada en "LAM".

En ese sentido, Yanina Latorre comentó: "Yo hablé con Rocío y le dije que para mí se apuró en contarlo. Yo pasé por ese tratamiento, son muchos intentos. No hay que ponerle tanta ilusión. Por ahí es mejor contarlo cuando ya quedaste embarazada".

Luego, la panelista contó más detalles de su dura experiencia. "Yo estuve siete años para embarazarme de Lola, es durísimo el tratamiento. 12 veces al año es 'no'. Arranqué en México cuando Diego jugaba ahí, nunca tuve suerte. Yo pasé por todos los tratamientos. Era otra época, Lola tiene 21 años".

Yanina Latorre con su hija mayor, Lola Latorre.

"Pones el cuerpo todos los días, nadie habla del dolor. Eran 10 inyecciones diarias, no sé como será ahora porque la ciencia debe haber avanzado un montón", agregó conmovida.

Además, la esposa de Diego Latorre recordó cuándo le diagnosticaron el motivo por el cual tenía complicaciones. "No era una cuestión de dinero, yo quería ser madre, hace siete años estaba casada y no quedaba embarazada. Yo era sana y Diego también, nos hicimos todos los estudios y después me descubren la endometriosis".

En ese sentido, la angelita explicó todo el procedimiento que vino después y la operación a la que se sometió, con la cual luego pudo tener a su segundo hijo, Dieguito, de manera natural. "Después de que nació Lola le dije a Diego que no quería tener más hijos. Nunca más me cuidé. Entre Lola y Dieguito perdí tres más, quedaba embarazada y los largaba en la cama", indicó.

Yanina Latorre con su marido, Diego Latorre, y los hijos de ambos, Lola y Dieguito Latorre.

"Cuando me entero que estoy embarazada no le conté a Diego, por que dije: 'Lo voy a perder'. No me ilusioné y a los cuatro meses me di cuenta que nunca le había dicho a Diego. Le dije: '¿Sabes qué? En cuatro meses vamos a tener un bebé'. Fue el embarazo más corto del mundo", concluyó.

Mirá el momento en que Yanina Latorre recordó los distintos tratamientos a los que se sometió para quedar embarazada