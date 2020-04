La Justicia le otorgó al ex videpresidente Amado Boudou la prisión domiciliaria y eso hizo que muchos se pregunten cuál es la situación judicial de su ex, Agustina Kämpfer.

En "Los Ángeles de la Mañana", Yanina Latorre, quien tuvo varios enfrentamientos con la periodista, confesó que siempre le pareció rara la situación económica de Kämpfer teniendo en cuenta sus empleos.

"No se entiende cómo una chica que llegó a tener un programito de cable llegó a tener un Audi, esas carteras, hacía viajes a India... Es tremendo el nivel de vida que tenía Agustina", disparó.

Su compañero Martín Candalaft contó que la periodista está en pareja con un ex asesor de Daniel Scioli y Yanina no dejo que se pase un detalle por alto: "En el medio estuvo de novia con Jorge Rial, que es un dato de color".

De Brito recordó entonces que el conductor había dicho en su momento "que la quería ver presa".

"Que la quería ver presa y la trataba de chorra en Twitter. No sé si a él le habrá explicado que no era chorra o cómo lo convenció. También andaban en barcos por ahí, con carteras channel, tapados... se ve que con eso dejó de pensar que era chorra. ¡Muy raro! Porque cuando le dijiste a alguien chorra, no se vuelve", agregó con ironía Yanina.

"Quizás se lo explicó y lo convenció", intercedió Ángel y Latorre sentenció: "Debe tener dotes de convencimiento que nosotros no poseemos".