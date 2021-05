Desde hace tiempo que Yanina Latorre y su suegra no tienen contacto. Después de años de enemistad, la angelita nunca pudo volver a vincularse con la madre de Diego Latorre. Pero ahora asegura que necesita recomponer la relación ya que es la única persona que puede ayudar a sus hijos a tramitar la ciudadanía italiana.

"Era más fácil sacar la ciudadanía italiana que la española, y esa es con la familia de Diego. Y ustedes saben que yo no tengo vinculación con la familia de él, mirá yo cuando me conviene. Le dije a Diego, dale el teléfono de tu mamá a Lola. Le dije 'escribile a la abuela Mirta que es un amor, hablale'", reveló la panelista en "Los Ángeles de la Mañana".

"Ay, Mirta, si nos estás mirando, Lola te está escribiendo, ayudanos con la ciudadanía italiana", expresó ante cámara la mediática. Y agregó firme: "Quiero la ciudadanía italiana pero dependo de Mirta, viste cuando no hay que hablar de los suegros".

"Lola tiene un trato normal, lo que pasa es que Diego no tiene trato, y al no tener trato él con sus padres se dificulta. Por eso le dije a Lola que se haga amiga de la abuela Mirta con la que no se habla. Esto te lo tendría que haber dicho por WhatsApp, pero como tenemos tanto temas Ángel, te lo digo por acá", explicó Yanina entre risas. Y cerró: "Yo por un pasaporte italiano la invito a cenar, le doy un canje, todo, le mando verduras, obvio".