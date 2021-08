Mariano Martínez se volvió furor en las redes sociales gracias a sus insólitos videos de Tik Tok. El actor se subió a la nueva tendencia de los jóvenes y participa con gran frecuencia de los challenges más virales del momento.

Pero sus publicaciones no lograron la repercusión que él esperaba ya que los usuarios se sorprendieron de este perfil más descontracturadoo del artista jamás mostrado hasta ahora y no paran de burlarse de sus bailes y expresiones. De todas formas, el ex protagonista de "Esperanza Mía" hace oídos sordos a las críticas y continúa con sus inigualables videos.

.

Sin embargo, este miércoles Yanina Latorre deslizó un controversial comentario sobre Mariano tras su participación en el baile de a tres en "ShowMatch: La Academia" junto a Luciana Salazar. La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" fue una de los que cuestionó al actor por sus clips en Tik Tok, pero esta vez manifestó todo lo contrario con un tono ácido.

Mirá el baile de Mariano Martínez en "ShowMatch: La Academia"

El actor de 42 años brindó un móvil con LAM y. antes de pasarlo al aire. Ángel de Brito lo anunció en la apertura de su programa. Fue cuando la panelista aprovechó para soltar su dura opinión contra el ex de Camila Cavallo.

"Hablamos con Mariano Martínez ayer después de su baile. Ahora en un ratito vamos a verlo...", comenzó de Brito y Yanina lo interrumpió: "¡Lo amo!". En ese momento, Mariana Brey cuestionó a su compañera y disparó: "¿Ahora lo amás? No dijiste lo mismo la semana pasada...". Y la angelita, fiel a su estilo picante, confesó: "Anoche me enamoré. Es tan aparato que lo amás".

¡Mirá el comentario de Yanina Latorre sobre Mariano Martínez!