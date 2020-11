Tras estar aislada por más de tres semanas después que Lola y Diego Latorre tuviesen coronavirus, Yanina Latorre volvió al ruedo y se refirió a la polémica aparición de su hija en una fiesta clandestina en Mercedes luego de que Charlotte Caniggia exigiera que echen a la joven del "Cantando 2020".

"Habla de unas fotos que aparecieron supuestamente que sería Lola Latorre. Después vamos a ver la foto, pero te quiero escuchar", comenzó Ángel de Brito después de escuchar a Charlotte insistir para que expulsen a la participante del certamen.

Yanina Latorre defendió a su hija de las versiones de que fue a una fiesta clandestina

"Primero quiero decir una cosa. Yo ya expliqué, mi hija ya explicó, lo demás se hace en la Justicia, Lola tiene un abogado. No hay audio Charlotte, la foto no es Lola, no es que estoy mintiendo, que es alguien que podría ser", dijo la mediática en su vuelta a "Los ángeles de la mañana".

"Es alguien que agarró en un Tik Tok una foto de una chica en una fiesta todos disfrazados de Halloween, una chica de pelo largo que no es Lola. Si quieren vayan a un perito y la traigo a Lola. No es Lola, sino lo diría", manifestó indignada frente a sus compañeras.

La panelista negó que la de la foto fuese Lola

"No es Lola, te lo juro por mis hijos", agregó, a lo que el conductor sumó: "Yo la única que vi es la de una chica en la ruta y otra grupal". "No es Lola de verdad chicos", volvió a acotar sobre la polémica imagen.

"Para mí no se parece en nada", aclaró de Brito. "No, no es no se parece, no es Lola esa persona", agregó Yanina. El periodista remarcó que solamente era su opinión: "Yo estoy diciendo para mí, para mí no es, punto". "Es mucho más grandota. Sabes por qué sacan que es Lola, primero porque es una foto ahí grupal, de esa gente no conozco a nadie", analizó Yanina sobre el parecido entre la chica de la fotografía y su hija.

El tiktok en el que habría participando Lola Latorre en la fiesta clandestina

"Acá no veo a ninguna parecida", sumó Ángel. Mariana Brey destacó que señalaban a la joven del lado derecho superior porque tenía puesta una campera plateada.

"Porque Lola tiene una chaqueta plateada en su Instagram, y aparte, no es Lola. Están publicando fotos de gente que nadie es público", defendió Latorre. "No, esta foto sí es de esa noche, estuvieron en la fiesta porque la subieron en las historias de esa noche", terminó de Brito.

¡Mirá el video del descargo de Yanina Latorre!