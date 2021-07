Karina Mazzocco arribó a la pantalla de América con su nuevo ciclo "A la tarde" y en el primer programa generó un debate con sus panelistas sobre Yanina Latorre, quien se encuentra varada en Miami tras las restricciones que impulsó el Gobierno a causa de la pandemia de coronavirus.

"Yani, siempre con su estilo sutil y delicado. ¿No pensás, Flor de la V, que Yanina debe tener algún tipo de intención política? ¿No querrá ir a esas arenas?", soltó la conductora. Al respecto, la vedette respondió irónica: "Que se indigne porque no tenía buena luz (en las stories). Ponete un filtro. No te indignes con Alberto (Fernández)".

Acto segudo, Diana Deglauy agregó: "Hay ciertas manifestaciones de las personas, como la del Obelisco, que el presidente no puede gestionar... Igual Yanina se queja por cualquier cosa". Mientras que Débora D’Amato opinó: "No es una cuestión del presidente. Hay una nueva corriente, Delta, que no quieren que ingrese al país. Por eso no se puede entrar al país… Igual, es entendible que quiera volver".

"Qué lástima, Yani, que estás en Miami, sino te invitaba al primer programa", cerró filosa Mazzocco. Sin embargo, su análisis fue levantado por "Los Ángeles de la Mañana" y le preguntaron a su integrante, Yanina Latorre, desde Miami, qué pensaba.

"No te la voy a prestar, Mazzocco. Olvidate. Pero escuchame, Yanina, quieren invitarte al programa, ¿querés ir?", le consultó Ángel de Brito a su panelista. No obstante, la respuesta de la mediática fue lapidaria: "No voy a programas con un punto de rating, ni con gente que no tiene idea, que no tiene contenido. Levantan historias que ni siquiera las miran".

"Primero, me pone loca, 'corriente Delta', dijo Débora D'Amanto. Es la cepa Delta. ¡Infórmense! Son periodista. Después la otra, Diana, hablando de Alberto, ¡son todas cagonas ahí! Y Flor de la Ve, hago la historia en pijama y a cara lavada porque se me canta", dijo a los gritos.