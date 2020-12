Luego de la muerte de Diego Maradona, el debate por la su herencia y sucesión tomó gran parte de la agenda de los medios. En "Los Ángeles de la Mañana", Ángel De Brito y las angelitas discutieron sobre cómo las parejas de los jugadores de fútbol administran el dinero de la familia.

A tono con la conversación, Yanina Latorre aprovechó para hablar de su propia situación matrimonial y financiera. “Todas las parejas que Maradona tuvo le cortaban a la anterior hasta el teléfono, incluso las bloqueaban. Salvando las distancias, porque él era un crack, esto le pasa a todos los jugadores de fútbol”, opinó la panelista sobre el caso de Maradona.

Yanina Latorre generó polémica al opinar sobre la herencia de Diego Maradona.

A lo que el conductor la interrumpió y le preguntó por Diego Latorre: “Pero, esperá, ¿Diego tiene el teléfono a crédito?”. Sin pensar mucho su respuesya, Yanina disparó: “Yo si quiero le corto todo”. Y continuó: “El jugador de fútbol está acostumbrado al utilero, a esa cosa del ídolo, a que lo sirvan. Mi marido, por ejemplo, no se sabe ni poner el cordón a la zapatilla, y Maradona seguramente tampoco. Y estamos hablando de tipos que meten goles y que son cracks”.

“Bueno, Yanina, tráelo un día a tu marido y le enseñamos a atar los cordones”, bromeó Ángel. “Hace ya cinco años que estamos sin cordones”, agregó. Por su parte, la mamá de Lola volvió a referirse a la situación del Diez: “Te lo juro por Dios que él no se manejaba ni el teléfono, no te estoy mintiendo. No sabía ni cuánto ganaba y es mentira eso que dicen que él sabía todo lo que tenía”.

.

“Mi marido, que no es ni Maradona, no sabe ni el 10 por ciento. No tiene idea dónde está la guita, ni donde la tengo yo. A mi me llega a hacer algo y olvidate. En el momento que pase algo empiezo a mandar los mails, saco todo”, apuntó Yanina sin filtro.

Para agregar más picante a la cuestión De Brito le consultó qué pasaría si Diego quisiera comprar algo que costara 50 mil dólares: “¿Te tiene que pedir permiso a vos?”. “Obvio, para todo”, respondió segura y arremetió: “Por eso, que haga lo que se le cante el or… La guita es mía”.

El periodista la frenó y le aclaró que esa plata es de la pareja. A lo que ella retrucó: “De los dos, pero soy mejor administradora que él”. “¿No sabe sumar y restar?”, indagó el conductor. “Sí, sabe, pero es cómodo. Los jugadores de fútbol no se quieren ocupar de nada, ni pagar nada. Y eso tiene un costo. Si vos no querés pagar la luz, no querés pagar el gas, no querés pagar las expensas, no querés pagar la patente, no querés facturar… bueno, hay alguien que te lo maneja y el que te lo maneja tiene el poder”, justificó Yanina. Y concluyó: “Eso es exactamente lo que le pasaba a Diego Maradona”.