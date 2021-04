Después de que Verónica Soldato revelara que Horacio Cabak le fue infiel tras 27 años de amor y tres hijos juntos, Yanina Latorre hizo un contundente descargo contra el conductor por sus "desprolijidades".

Indignada por la actitud del presentador televiso, la panelista expresó que "tenía de todo" para decir luego de que Ángel de Brito propusiera cerrar el tema en "Los Ángeles de la Mañana".

"Horacio contrató a (Fernando) Burlando como abogado", sostuvo su compañera Pía Shaw. Fue en ese entonces cuando la esposa de Diego Latorre lanzó: "¿Para qué lo tiene si nadie le está haciendo nada?".

"Como cualquier figura pública, que empiezan a trascender cosas que él no está dispuesto a escuchar o a ver, para que nosotros no hablemos más", le explicó la panelista. Mientras que de Brito comentó: "Pero lo puede mandar acá al canal para que no hablemos o es contra la expareja. Porque te hacen el daño y después no te dejan hablar".

"Comparto lo de las amantes. El tema no es que yo esté en contra de la infidelidad porque no está exento ni yo ni nadie, tampoco nos hagamos los perfectos. Pero hay formas y formas. Este tipo es un pelotu...", disparó sin filtro Yanina.

"Dejate de joder. A mí lo que me molesta es la boludez de los tipos porque infieles son todos", continuó molesta y le dio el pie a Cinthia Fernández quien dijo que Cabak "fue desprolijo de una manera fea". "Es un tipo que llegaba al estudio y les contaba a todos hoy voy a estar con esta o aquella", aseguró la mediática. Por lo que Latorre cerró: "Eso lo hacen todos".