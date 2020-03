En la mañana de este lunes, Yanina Latorre compartió en sus redes una publicación de la novia de Alex Caniggia, Macarena Herrera, en la que acusa al joven de "maltrato psicológico" y anuncia su separación. Además divulgó información acerca de las multas que deberá pagar la pareja por haber roto la cuarentena.

"Él no tiene trabajo ni plata para ayudarla en nada. No sé cómo van a pagar la multa. El auto es de ella y los gastos los paga la familia de ella, aunque por esta relación perdió todo tipo de contacto. Aclaremos que el padre de ella está preso por una estafa en Ezeiza, era un barra de Estudiantes de la Plata y tienen un montón de causas", aseguró la panelista al aire de "Los Ángeles de la Mañana".

Los tortolitos rompieron la cuarentena y están bajo prisión domiciliaria.

Pero Macarena no se quedó cayada y a los pocos minutos envió un mensaje de WhatsApp a Ángel De Brito para desmentir los dichos de la ex de Diego Latorre. "Ustedes repiten cualquier mentira que les dicen, me van a traer problemas con el juez. Yo te aviso que este año Alex no les va a dar ni una nota", advirtió.

A través de historias de Instagram, la joven desmintió que estuviera separada del hijo del Pájaro y manifestó que la publicación de Yanina era falsa. También aseguró que la demandará por "difamación, calumnias e injurias".

.

Pero aún en vivo del programa, la mediática disparó: "Olvidate de Alex y de Charlotte este año porque ni una palabra le van a decir a este programa de mierd... Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos de LAM".

"¡Es una enferma esta piba! ¿Cuántos años tiene? ¿Sabés lo que es desearle el coronavirus a alguien? Ahora entiendo por qué el padre está preso por estafador. La capacidad mental de esta piba… Somos un programa que cuenta la verdad, querida", cerró furiosa.