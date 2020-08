En las últimas semanas, Yanina Latorre recibió fuertes críticas a través de las redes sociales por hablar de la sexualidad de Karina Jelinek y confirmar su relación con Flor Parise sin su consentimiento.

Tras la polémica, la modelo decidió abrir su corazón y reveló en una entrevista con la revista Gente su vínculo con su mánager y amiga. "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme", soltó honesta.

.

Además, contó detalles sobre su vida familiar y disparó contra la panelista por hablar en forma pública de su romance. "No solo me expuso a mí sino a una familia. Me sorprende de parte de ella, que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos", manifestó Jelinek contra Latorre en referencia al escándalo por la infidelidad de su marido, Diego, con Natacha Jaitt.

Al aire de " Los Ángeles de la Mañana", Ángel de Brito leyó en voz alta las palabras de la vedette y despertó la furia de la periodista. "Me está cansando y me va a tener que pedir disculpas a mí. Le voy a mandar una carta documento, me tiene podrida esta mina", manifestó.

La tapa de Gente con Karina Jelinek.

Ante la advertencia de la mediática sobre que "en el 2020 la gente la siga pasando mal por su elección sexual", la periodista redobló la apuesta y aseguró: "Y yo lamento que una chica de casi 40 años se cuelgue de pibitos de 12 años, que por ahí sí tienen problemas con su sexualidad, y se victimice con algo que es muy grave".

"Peor que siga recordando lo que me pasó. Chicos, me metieron los cuernos, fui víctima y no me puedo hacer cargo de lo que hace Diego con su vida sexual. ¡¿Qué tiene que ver que me metan los cuernos y sufra con que esta piba mienta?!", cerró enfuredida.