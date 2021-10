Yanina Latorre tiene un largo viaje hasta su lugar de trabajo ya que hace más de un año y medio se encuentra viviendo en su casa de Pilar. En el trayecto hasta donde está ubicado El Trece, contó que tuvo que atravesar dos choques y en un momento se desvió para poder llegar a horario.

Cuando decide tomar un camino alternativo, se cruza con un auto que no avanzaba y empezó a darle señales que el semáforo estaba en verde para que avance. "Toco la bocina, se baja una chica un poco nerviosa, se ve que estaban discutiendo ellos dos, y se ponen a pelear en el medio de la calle, con el Obelisco tomado, el tráfico y que uno no llega al trabajo, y la chica paradita con la puerta abierta discutiendo", cuenta la experiencia que le tocó vivir el martes 12 por la mañana.

Y continuó con el relato: "Yo le toco bocina para que se corran así podía pasar, como los autos que estaban atrás. Cuando le digo eso, la chica viene hacia mí, se me para adelante, y me dijo 'Ahora no me muevo'". Agregó: "Por dos minutos quise ser Yanina Latorre y me dije 'La piso'".

Ante esta situación, decidió quedarse en su lugar, tocando la bocina hasta que también se bajó la persona que estaba manejando. "¿Cómo terminó? Me subí a la vereda para esquivarlo, y después lo perseguí para filmarlo porque en el momento me asusté y me fui".

Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana".

Además contó que ya tiene los datos del dueño del auto que la atacó para poder realizar las denuncias necesarias.

