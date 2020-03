Yanina Latorre fue acusada por sus vecinas de romper la cuarentena, y, ante el enojo y fiel a su estilo, no se quedó callada y arremetió contra todas.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de cuarentena, el país se dividió en dos: quienes siguen a rajatabla el obligado aislamiento, y los que creen que todo es una exageración y aprovechan para vacacionar y pasear. Y esa polarización creó un gran malestar en el pueblo y un estado de denuncia permanente, llevando a exponer en redes y hasta en la policía a quienes no cumplen con la normativa.

El problema, claro está, es que entre aquellos que quieren que se respete la cuarentena también existen denunciantes crónicos, y Yanina habría sido víctima de una o varias de ellas.

Al parecer, dos vecinas la vieron en la calle y no dudaron en comentarlo con varias personas y filmarla. Pero entre las excepciones para salir de casa, se permite ir a comprar y eso fue justamente lo que la panelista de “Los ángeles de la mañana” hacía el domingo por la tarde.

En varias historias de Instagram, Latorre relató lo sucedido con mucha bronca y un mensaje poco sereno: “Este es un mensaje para las pedazo de hija de p…, que, como no tienen nada que hacer o no tienen idea de nada, están colgadas de la ventana. O la pelot… del ort… que hace un rato estaba en el balcón y me vio. Reina de mi corazón, te voy a hablar como se debe: ¡se puede ir al súper y a la farmacia caminando! Si te para la Policía y estás yendo a la farmacia o al súper caminando te dejan seguir”.

“Volví y estaban todas ustedes, pedazo de forr… agazapadas con el teléfono me vieron con las bolsas y se lo tuvieron que meter bien en el ort… Y ahora todas ustedes, conch…, que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenar o hacerse la paj… están por la ventana buscando denunciar, fíjense antes de hablar pavadas. Porque encima en estos chats de los countries, barrios privados, las pelot… que están diciendo”, continuó con agresividad.

Para finalizar, amenazó con pagarles con la misma moneda y exponerlas: “Me están llegando todos los chats: mañana los publico en la tele. Por bol… y conch… seca, ¿quedó claro lo que pienso?”.

El episodio y sus declaraciones generaron gran polémica en las redes. ¿Se excedió o estuvo bien en responder de esta manera?

