Se ausentó el miércoles y el jueves de " Los Ángeles de la Mañana", por eso muchos se preguntaban qué le había pasado a Yanina Latorre.

Este viernes, cuando regresó al programa, explicó: "Estuve con una cosa, que no puedo contar. Me pedí unos días. Tenía que resolver unas cosas y ya lo solucioné. Me revienta tener que dar tantas explicaciones. Hay un montón de gente que falta por temas personales, pero no tengo ganas de contar".

Luego detalló que el asunto no involucró a su marido, Diego Latorre, a sus hijos Lola y Dieguito, ni a su madre, Dora. "Tengo más familia", acotó.

"También hay un tema laboral, que estuve resolviendo estos días, pero el conductor (por Ángel de Brito) me autoriza. Estoy por firmar", adelantó.