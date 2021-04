En un programa de espectáculos uruguayo dijeron que Mónica Gonzaga fue "olvidada por el público" e incluso aseguraron que vive "mamada". Yanina Latorre escuchó los dichos de los colegas vecinos y disparó contra ellos.

"Los uruguayos viven a costa nuestra, no tienen farándula. Viven pendientes de nosotros", disparó sin filtro la panelista a través de su cuenta de Twitter.

Tras sus dichos, llamaron a la panelista desde el ciclo de chimentos y la sacaron al aire sin avisarle antes. A la mediática no le cayó bien la actitud y arremetió contra ellos con furiosas palabras.

.

"Yo nunca, en ningún momento, defendí a Mónica Gonzaga desde el punto de vista de la fiesta. La primera detractora que hubo en este programa hablando mal de la fiesta, de la multa y del chico, fui yo", remarcó segura en "Los Ángeles de la Mañana" sobre la polémica que protagonizó la actriz con su hijo, quien fue acusado de realizar una fiesta clandestina en Uruguay.

Y continuó: "Lo que a mi me jode de los periodistas uruguayos es que deforman lo que una dice. Al igual que con Mónica Gonzaga, conmigo hacen lo mismo, como no les gusta algo que yo dije, me tratan de cornuda, de chupame la p... y me amenazan con dar mi teléfono al aire. Eso no se hace", manifestó indignada.

"Hacen informes de 20 minutos, una hora... (hablando de mí). Encima, este señor pelado, barbudo (el conductor del programa), sigue mintiendo", concluyó filosa.