Después de varios años en los medios y cumpliendo su rol como panelista, Yanina Latorre consiguió dar un paso más en su carrera. En "LAM", la "angelita" dijo que debutará como actriz y lo hará de la mano de Luciano Cáceres.

A pesar de que no puede adelantar mucho sobre este nuevo proyecto que encarará, comentó que la semana que viene arrancará con una coach y en junio comenzará a rodar. Esta es la primera vez que se verá a la esposa de Diego Latorre en un papel como actriz ya que ni bolos hizo.

Allí sus compañeras la felicitaron y dijo: "Voy a tener un rol, un papel, no una aparición chiquita". Asimismo, aseguró que todavía no sabe cómo será su personaje porque no leyó el guión. Poco a poco, será ella misma quien comience a adelantar sobre lo que se podrá ver dentro de unos meses.

Asimismo, Estefi Berardi le consultó sobre la opinión de su marido y si tenía algún problema en tener que besar a algún actor y ella respondió: "Que me la ch...". Ángel de Brito cerró diciéndole: "Ya nos dirás en qué canal, porque en éste no hay ficción".

Yanina Latorre como panelista en "LAM".

Este no es el único proyecto que tiene la botinera para el 2022 ya que además comenzará a conducir un nuevo programa. Por el momento, no adelantó nada porque todavía no tiene ni fecha de estreno, ni nombre.

¡Mirá el video donde Yanina Latorre cuenta que debutará como actriz!