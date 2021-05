A principio de año, Yanina Latorre viajó a Miami junto a su mamá, Dora Caamaño, para que se pueda vacunar contra el Covid-19. En aquel momento, la panelista recibió una lluvia de críticas y causó polémica.

Si bien fueron muchos los que cuestionaron a la esposa de Diego Latorre, hubo alguien que la lapidó por haber viajado gracias a su condición económica. “A Yanina le explico que la inmoralidad es vivir en un país y vacunarse en otro. La vacunación es una estrategia comunitaria y colectiva. La salvación personal egoísta no es el camino. Sobre todo si le sacás la vacuna a alguien que le corresponde a través de una ilegalidad”, fueron las palabras del periodista.

Sin embargo, Jorge Rial cambió de parecer y decidió vacunarse en Estados Unidos ya que aún no tiene su turno para inmunizarse en el país. "Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", contó en su cuenta de Twitter.

Yanina, por su parte, fue la encargada de contar la noticia en "Los Ángeles de la Mañana" y apuntó fuerte contra el conductor: "Se vacuna mañana en Miami el menos pensado. Digo el menos pensado porque él fue muy crítico con el tema de la vacuna en Miami, pero me parece genial que se vacune. Nos tenemos que vacunar todos. Pero no hay que hablar al pedo, hay que ser coherente con el discurso. Si decías una cosa, cumplila, sino mudito".

.

Luego disparó: "Él me hizo bolsa cuando vacuné a mi mamá, a Nacho Viale y a Fabián Doman. Decía que era ilegal. Pero hace unos días abrió el paraguas”.

Y luego aclaró que se trataba de Rial: "Hoy se va el señor Jorge Rial a vacunarse a Miami, gran atacador serial de la vacuna en Miami. Trató a todos de ilegales, cuando fui a vacunar a mamá, que tiene 80. ¡Mató a todos!".

Cabe recordar que el comunicador también había apuntado contra Nacho Viale, nieto de Mirtha Legrand, por volar hasta el país y vacunarse contra el coronavirus. "Privilegio de casta. Su abuela esperó como cualquier mortal. Por eso Mirtha Legrand creó un imperio trabajando y se la admira", fue el tuit de Jorge en aquel momento cuando se filtraron fotos del productor durante la fila para recibir la vacuna.

Por último, Yanina aclaró que su crítica tiene que ver con su doble discurso: "Estoy de acuerdo que vaya a vacunarse, pero él fue un crítico vehemente de ir a vacunarse a Miami. Está haciendo lo que el criticó. Él dijo que era un privilegio de castas y estaría bueno que haga un mea culpa conmigo, con Doman. Rial fue a pedir la cabeza de Doman cuando se vacunó en Miami".