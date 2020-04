Los rumores de crisis entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzaron cuando ella decidió volver a su departamento en plena cuarentena por coronavirus. Si bien la bailarina explicó que tuvo que regresar porque el plomero fue a arreglar el caño roto, que la obligó a mudarse a la casa de su novio, las versiones de separación continuaron.

Este martes, Yanina Latorre reveló que están separados y contó el motivo: “Dos días días antes de abandonar la casa de Cabré para irse a su departamento arreglado, ella encontró un mail de Cabré a su exnovia, Josefina Silveyra”.

Y luego explicó cómo fue la ruptura entre Cabré y Silveyra: “Fue de esos cortes raros, donde queda un vínculo sexual. Veinte días antes de que salga en los medios que Nico y Laurita estaban teniendo algo, que dicen las malas lenguas que lo filtró Laurita para apurar la situación, él y Jose estaban practicando la vuelta. Entonces, ella se enteró por el Bailando que Cabré y Laurita habrían intimado, se dio por cortada, la pasó mal de verdad y luego se fue del país. Él no habría sido del todo claro con ella”.

Por último, la panelista relató que Laurita encontró un mensaje de Cabré a su ex que no le gustó nada: “La cuarentena puso reflexivo a Cabré y le escribió un mail diciéndole que estaba arrepentido. Pero no le pidió de volver, sino que le pidió perdón porque se manejó mal. Nico le dijo a Jose que la quería y que la extrañaba, pero en el buen sentido. Pero Laurita Fernandez vio el mail, llamó al plomero y le dijo ‘arreglame el caño que me vuelvo a casa’”.