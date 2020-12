El ida y vuelta entre Rocío Oliva y Yanina Latorre después de la muerte de Diego Maradona parece no tener fin. La panelista aseguró que la ex novia del astro lo tenía "dopado, borracho y le pegaba", pero ahora reveló todos los detalles de la organización que mantenía la joven en el hogar del ex futbolista.

“En junio ella empieza a trabajar en la tele, después de hablar con ella, me entero que era ella quien tenía el dominio, que el Charly era puesto por ella, que él lo tenía todo el día en pedo, que había dos heladeras”, comenzó la angelita sobre Oliva y Charly Ibañez, el secretario privado de Maradona, quien habría sido constantemente monitoreado por la joven.

Maradona junto a Oliva e Ibáñez, quien está prófugo

“Había dos heladeras, una toda de cerveza, llena de cerveza, que el Charly era el que se las daba y otra con comida, de la mitad de esa comida, ella se la llevaba a la madre. Ella hasta junio tuvo el control y cuando llegaba la compra, Charly le avisaba a ella quién entraba y quién salía”, manfestó en LAM.

.

"Te voy a hacer una más Rocío, para que veas que no miento. Un día mi fuente estaba ahí y el Charly la llamó, se apersonó ahí y la echó. Rocío se va a dar cuenta quién me lo está contando y no me importa”, terminó duramente contra la ex novia del Diez.