Yanina Latorre y Pablo Duggan volvieron a tener un filoso cruce en la televisión. Todo comenzó cuando la mediática denunció que el conductor de C5N se vacunó contra el coronavirus a los 48 años tras declarar que tenía una "incomprobable" enfermedad.

Tras sus dichos, el presentador le envió un mensaje a Ángel de Brito para quejarse. "Me escribió Pablo Duggan ayer, muy enojado. Porque dijo que mentiste", lanzó el periodista en "Los Ángeles de la Mañana". Y agregó: "Me pasó el teléfono de su cardiólogo y la descripción médica de que es hipertenso. Me pidió que por favor no digas más estupideces y que aprendas a chequear la información".

Fue en ese entonces cuando la panelista explotó y le dejó un contundente mensaje. "¡Ay amor! Yo estoy más enojada que cuando me insultó. Primero, insultás mujeres y queda muy feo. Segundo, si hablamos de ignorante, ese sos vos", disparó en referencia a cuando Duggan la trató de inmoral por llevar a su mamá a Miami a vacunarse.

.

"No entendí la parte que se vacunó con 48 años. Voy a hacerle un par de preguntas. Hay un médico que denunció que esta semana hizo más de 300 certificados de pacientes que le pidieron, para poder vacunarse por esa causa. Podés ser uno de esos. No lo sé. Un certificado así, sin un estudio no me dice nada", continuó furiosa.

Por último, expresó: "Quiero ver cómo sacaste el turno. Quiero ver el mail, ya que hablamos de chequear fuentes. Y me gustaría hablar con tu cardiólogo y que me cuentes cómo sos hipertenso. Quiero ver los medicamentos que tomás, las recetas y los estudios".