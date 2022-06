Yanina Latorre es una de las panelistas que más da de qué hablar en " LAM". La periodista no duda un segundo cuando emite opiniones polémicas sobre las figuras del espectáculo , y tampoco se muestra avergonzada al hablar de cosas personales de su vida privada.

.

En una de las últimas emisiones del programa de chimentos de Ángel de Brito, Yanina Latorre compartió el duro proceso que tuvo que tuvo que atravesar para quedar embarazada de su hija mayor, Lola Latorre. Además, sorprendió a todos cuándo reveló la ocasión en que El Polaco y Silvina Luna la invitaron a hacer un trío.

"Yo me venía haciendo la canchera en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba. Soy muy bolu... Voy a una fiesta del Bailando, con todos los participantes. Yo impecable con mi bailarín y él se me empezó a acercar cada vez más. Me vino a encarar con Silvina Luna. Yo estaba con Jey Mammón, le dije ‘vamonos de acá'", recordó la angelita.

Yanina Latorre junto a su marido, Diego Latorre, y sus hijos, Lola y Dieguito.

Este martes, la panelista no tuvo problema en contar otra infidencia de su intimidad matrimonial, con su esposo, Diego Latorre. En el ciclo de América, Nazarena Vélez estaba hablando de su vínculo con su hija, Barbie Vélez, antes que de se casara con Lucas Rodríguez

En ese sentido, el conductor le preguntó a Yanina sobre qué quiere para el futuro de sus hijos, Lola y Dieguito Latorre, a lo que ella indicó: "Yo quisiera que se vaya, que me dejen de hinchar un poco", expresó, la panelista, a lo que Estefi Berardi comentó: "Pero vos tenes un matrimonio de hace mil años y estas súper acompañada".

En ese momento, De Brito acotó que en realidad Yanina Latorre "no le da bola" a su esposo y ella coincidió. "Hace dos días que no le habló", anunció, y luego explicó el motivo: "Me dijo algo que me molestó y dije: 'Ya está. Lo bloqueo. Entro a casa y no lo saludo'".

Yanina Latorre reveló que hace días no habla con su esposo, Diego Latorre, por una pelea.

