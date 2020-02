Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y una vez más lo demostró al hablar sobre la desvinculación de Angie Balbiani en " Intrusos". La panelista reveló que la esposa de Jorge Rial, Romina Pereiro, sentía celos de la periodista y que tendría que ver con su salida.

Además, este lunes, detalló: “En maquillaje en distintos horarios ambas se cruzaban y se tiraban munición pesada. Angie siempre negó todo. Pero Romina en maquillaje delante de todos juraba que Angie beboteaba a Rial y que le había traído un regalo de las vacaciones, y que eso no le había gustado nada”.

Y agregó: “Fue por esto que Angie no fue invitada al casamiento de Jorge, por los celos de Romina. No sé si son o no fundados. Esto me parece más un celo de Romina por ahí porque Angie es parecida a la Niña Loly Antoniale, que algo que realmente pase”.

Por último, la mediática contó un dato que hasta el momento no había salido a la luz: “En algún momento Romina le escribió a Angie. Angie la cuida a Romina, pero tengo lo mensajes que Romina le mandaba a Angie, porque la increpó. Angie siempre fue súper educada”.