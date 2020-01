Yanina Latorre atacó a Thelma Fardin porque considera que su gran momento laboral es fruto del oportunismo. La actriz que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia machista al denunciar por violación a Juan Darthés, hoy está como protagonista en una obra teatral en la temporada marplatense.

Si bien la artista cuenta con muchos fans y gente que la apoya, a algunas personas les causa incomodidad su actualidad, por creer que se está aprovechando de la popularidad, que creció tanto en el último año que hasta podría estar en el Bailando de 2020.

La actriz se convirtió en un símbolo de la lucha feminista.

En "Los ángeles de la mañana" se debatía un conflicto que se dio en "Fuera de línea", la obra que encabeza Thelma, sobre el actor Nico Reydel, que fue apartado del elenco y se especula que Fardín tendría que ver con la decisión. En ese momento, Latorre comentó al pasar: "Me llama mucho la atención que ella sea cabeza de compañía, lo quería decir...”.

La panelista analizó duramente el presente de la denunciantes de Darthés.

Luego, completó diciendo “A mí lo que me duele y hace un poco de ruido... Quiero decir que yo a ella le creo todo desde el primer momento. Le creo todo a Thelma Fardin, porque creo que es real todo lo que le pasó, es real todo lo que denuncia y se merece Justicia”.

"Que ella use una denuncia y un tema tan sensible en este momento para las mujeres para hacer teatro, ser cabeza de compañía y querer ir al Bailando, a mí me hace ruido y me molesta".

Justamente ayer, también en Los Ángeles de la mañana", le hicieron una nota a Thelma, en donde confirmó que existe la propuesta, y que aún está indecisa: "Fui convocada, lo estoy pensando. Llegue a la respuesta que llegue, sea sí o sea no, me gusta desmenuzarlo por completo. Sé que es una carga y una exposición enorme, y yo vengo de un año de mucha exposición, así que no sé si es negativo, pero es lo que una tiene que pensar con su corazón y su estado de ánimo a ver si se le puede poner el cuerpo a esta exposición".