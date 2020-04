Muchas personas tuvieron que ingeniarse para sobrellevar su deseo sexual en épocas de cuarentena obligatoria. Hay quienes deciden emplear el sexo virtual mientras que otros aumentaron el consumo de pornografía.

No obstante, el periodista Martín Candalaft alertó este martes los recaudos necesarios para evitar caer en estafas y extorsiones virtuales en el ciclo de Ángel de Brito y esto le dio pie al conductor de espectáculos de hacerle una pregunta picante a su panelista, Yanina Latorre.

"¿Estás en la estadística del 90 %? ¿Vos viste porno?", indagó el presentador de la farándula argentina a su "angelita". Por lo que ésta disparó sin pelos en la lengua: "Yo alguna vez miré porno, me gusta. Ahora no estoy mirando. Me gusta más el porno lésbico, de sugestión. Hay que decir la verdad. Desmitifiquemos".

La panelista admitió que prefiere consumir porno lésbico.

"Después la gente dice 'no,no, no'. No tiene nada de malo (ver porno)", aseguró Latorre. Y concluyó pícara: "Hay gente que se calienta mirando porno. A mí me encanta, me calienta. Listo, lo dije".