El histeriqueo entre Carina Zampini y Christian Petersen (51) en "El gran premio de la cocina" entusiasmó a todos los fanáticos del certamen de cocina. Pero el cocinero descartó todos los rumores y reveló que está de novio con Sofía Zelaschi, una ex participante del reality, 26 años menor que él.

.

"En la primera temporada Sofía perdió la final, seis meses después le di trabajo. Siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes. Un año después la contraté, me encanta ella. La contraté para trabajar conmigo en un proyecto y ahora estamos de novios", confesó el cocinero de 51 años en "Agarrate Catalina".

Al aire del programa de El Trece, no son sólo las recetas las que encienden la temperatura del show sino también la complicidad que existe entre la conductora y el jurado. Sin embargo, lejos de lo que la mayoría de la audiencia podría llegar a creer, Petersen aclaró que su relación con Carina es solo un juego para las cámaras.

Christian Petersen con su novia en la producción del programa.

Respecto a cómo su nueva novia de 25 años interpreta el coqueteo constante con su compañera, contó: "Ella es muy moderna, trabajó conmigo en la producción del programa y no pasa nada... La verdad es que somos medio libres. No desconfío, no reviso el teléfono, yo tengo amigas y ella amigos".

Incluso describió a su pareja como una persona "abierta, con otra mentalidad". "No es tan celosa como era yo a esa edad. Es más libre", concluyó.