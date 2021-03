@VivianaRomano

Su verdadero nombre es Maria da Graça Xuxa Meneghel. Nació en Santa Rosa, Río Grande del Sur, Brasil, el 27 de marzo de 1963, es decir que este sábado cumple 58 años. Pero en todo el mundo la conocen por su nombre artístico, Xuxa, La Reina de los Bajitos.

Es cantante, presentadora de televisión, actriz y fue modelo en su adolescencia. Condujo programas televisivos infantiles en distintos idiomas y generó un fenómeno televisivo en la década de 1980 y de parte de los 90, en Brasil y los países de habla hispana. Adquirió fama y fortuna con su programa infantil “Xou da Xuxa” (1986-1992), de TV Globo. Tuvo también su propia versión de “El show de Xuxa” en nuestro país. Además, trabajó en más de 20 largometrajes infantiles y grabó una veintena de álbumes que vendieron más de 30 millones de copias. Xuxa pasó la primera infancia en su ciudad natal y cuando tenía 7 años su familia se mudó a la ciudad de Río de Janeiro, donde vivió en el barrio de Bento Ribeiro.

Xuxa alcanzó la cima como animadora infantil.

AMORES Y TRAICIONES

Los recuerdos de su noviazgo con el ex futbolista Pelé, con quien salió durante seis años, no son los mejores: “Fue una persona importante para mí, quizá mi primer amor. Lo conocí a los 17 años, pero me ha engañado demasiado, y todo el mundo lo sabía menos yo. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él”. También se le conoció un romance con el piloto y tricampeón del mundo de Fórmula 1 Ayrton Senna; sin embargo, fue con el empresario Luciano Szafir con quien formó una familia y de esa relación nació Sasha. En enero de 2013 anunció noviazgo con el actor Junno Andrade. A los 49 años, Xuxa reveló que había sufrido repetidos abusos sexuales en la infancia por parte de un amigo de su padre, un novio de su abuela y un profesor, hasta los 13. Esto fue fundamental a la hora de encaminar el activismo social en protección de los niños.

Junto a su hija Sasha.

SASHA, SU HIJA MODELO

En la actualidad está dedicada a la escritura de libros infantiles y a su hija, Sasha Meneghel Szafir, de 22 años, quien trabaja como modelo. En enero de 2020 la joven y su madre viajaron a Angola de la mano de la ONG Baluarte, para prestar ayuda a los niños de ese rincón de África, que viven en duras condiciones. “Con mamá nos extrañamos mucho, aunque nos mensajeamos todos los días. Yo me independicé. Ella siempre va a ser mi referente”, comentó Sasha.

A sus casi 58 años luce espléndida.

CON NUEVO LOOK

Hoy, con su cabello más corto que nunca, pero con la misma sonrisa de siempre y su alegría espontánea, habita en una espectacular mansión de 2.300 metros cuadrados cubiertos; cuenta con catorce baños, seis dormitorios en suite, un spa, dos piscinas, un gimnasio, sala de baile, cine y un estudio de fotografía con camarines; estaría valuada en unos 25 millones de dólares y allí pasó toda la cuarentena cuidando a su segunda mamá, María, que se encuentra muy enferma. Sin embargo, en una reciente nota que brindó para la televisión brasileña reiteró su deseo de mudarse y dijo que su lugar ideal sería La Toscana, ya que es un “lugar tranquilo para vivir” y ella cuenta con ciudadanía italiana.

Argentina ocupa un lugar muy especial en su corazón.

LOS BAJITOS ARGENTINOS

Siempre recuerda a nuestro país: “No tengo más que cariño y respeto por todos los argentinos. La manera como me demuestran amor me llega fuerte. Mucha gente me dice que soy parte de sus historias, pero ustedes son parte de la mía, me hicieron muy feliz. El aroma de los chicos lo tengo presente y cuando miro fotos siento nostalgia, pero a su vez es algo muy bueno que pasó en mi vida. Viví una historia de amor que no se me va a borrar jamás”.

