"El ser humano piensa que puede hacer todo y que no le va a pasar nada", dijo Xuxa desde su hogar en Río de Janeiro para dar pie a expresar su parecer sobre la pandemia de coronavirus. Aislada con su pareja y su hija, la "Reina de los Bajitos" charló con Santiago del Moro y mostró su preocupación por el avance de la enfermedad.

"El hecho de que las personas coman animales… Casi todas las pandemias han venido de los animales. Creo que este es el momento de sacar algunas viejas costumbres que nos pusieron en nuestras cabezas como que eran necesarias, pero no lo son", manifestó via videollamada en el ciclo "Juntos podemos lograrlo", coincidiendo con la postura de Nicole Neumann.

"Siempre miramos nuestro ombligo. Ahora es el momento en el que todo el mundo esté junto. Todo el mundo está pensando: ‘Si yo tengo poco, alguien tiene menos, ¿qué puedo hacer para ayudar a esa persona?’ Creo que en este momento todo el mundo cree que estamos en el mismo barco, entonces tenemos que mirar con más cariño, con más atención. Hay mucha gente que se está muriendo, personas que creían que esto no les iba a pasar", aseguró.

Con respecto al panorama de Brasil advirtió: "En mi país hay mucha desinformación. Las personas piensan que no les va a pasar nada, las playas todavía están llenas de gente… Si vas por la calle sos de las personas que están a favor de un político, y si no estás en la calle estás en contra. Es una situación bastante mala para todos nosotros. Es un momento en el que tenemos que pensar, ayudar, tener la conciencia de que los cambios van a existir por mucho tiempo porque nada va a ser igual. Las personas quieren que todo vuelva a ser como antes, y no va a ser así nunca más".

A su vez recordó viejas épocas con sus fanáticos argentinos. "Me acuerdo que los chicos olían muy bien, usaban una colonia… Digo esto y me acuerdo de los chicos… Llegaban y ya hacían así con el pelo para que yo los oliera. La segunda cosa que me acuerdo es que mi español era más portugués que castellano. Creía que no lo iban a comprender y cuando veía a todo el mundo bailando… No sé si eran las canciones o la energía… No se necesita hablar el mismo idioma para llegar al corazón de las personas", comentó la animadora infantil.

Xuxa tenía previsto regresar al país en el 2020 pero su visita se postergó para el próximo año por la pandemia. "A veces me asustaba porque veía gente llorando, se podían hacer daño. La última vez que fui a la Argentina perdí a una persona, incluso él escribió que podría tener un paro cardíaco", anunció en referencia a un fanático suyo que falleció el año pasado. Y concluyó: "Tengo miedo de esas cosas. Creo que nadie está preparado para recibir tanto amor y cariño como yo recibo".