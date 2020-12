Ximena Capristo y Gustavo Conti parecían ser una de las parejas más consolidadas de la farándula por sus alegres videos junto a su hijo Felix, pero todo se desmoronó cuando salieron a la luz mensajes íntimos entre el actor y otra mujer.

Luego comenzó una batalla mediática ya que empezaron a incluir a otras figuras, ya sea Silvina Luna u otras, pero todo quedó atrás cuando la pareja reveló que estaban trabajando en arreglar sus diferencias.

Ximena Capristo y Gustavo Conti están intentando arreglar su relación.

La profunda crisis entre los dos creó un quiebre que con el tiempo comenzó a sanar y ahora se encuentran reconciliados dando pequeños pasos en su nueva relación. "Obviamente vamos a pasar las fiestas juntos", comenzó Capristo en diálogo con Marina Calabró.

"Seguimos en casas separadas pero estamos bien, recomponiendo la relación. No sé si sigo enojada, nos estamos llevando bien", detalló sobre la situación en la que se encuentra con su pareja y padre de su hijo.

Gustavo Conti y Ximena Capristo junto a su hijo Félix

“Vamos a tratar de solucionar las cosas e ir para adelante. La casa es de los dos y a nuestro hijo lo amamos los dos entonces es un acuerdo donde no hay odios, esas cosas no me gustan me parece feo. Que eso no iba a suceder, termine como termine la situación ni tampoco lo voy a echar de casa”, reveló.

"Esperemos que todo salga bien y que podamos volver a vivir juntos, que todo se solucione y que fluya. Principalmente por Félix (su hijo), todo lo que hago y toda esta situación la hago por él, sin dudas”, terminó.