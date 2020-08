Hace algunos meses, Ximena Capristo sorprendió en los medios al contar que le propuso a su marido Gustavo Conti tener una relación abierta. Después de más de diez años en pareja y un hijo, Felix, de por medio, a la mediática le pareció una grata idea. Sin embargo, obtuvo una respuesta negativa por parte del actor.

"Me resigné, ya está. No hay forma. Yo no voy a perder a mi familia, amo al hombre que tengo al lado, por supuesto. Me parecía que iba a ser todo mucho más fácil para que él tuviera sus permitidos y yo los míos. Pero él no quiere saber de nada, me dice que estoy loca", manifestó la ex panelista de " Confrontados" este viernes en " Los Ángeles de la Mañana".

Aún así, la mediática sabe que Gustavo le pone "corazones" a otras mujeres en sus posteos de las redes sociales. De hecho fue la propia Pampita quien lo advirtió públicamente cuando lo tuvo como invitado en su ciclo televisivo. "Después aparecen estos mensajes con otras personas que él me los niega. Pero las mujeres son medio yeguas y mandan capturas de pantalla diciendo ‘tu marido me dio un like’. Cosas que pasan… qué se yo", expresó.

Ximena Capristo y Gustavo Conti llevan 13 años de casados.

"Él tal vez no quiera acceder por miedo a enamorarse de otra persona, o que yo esté con otra persona. Cosas que pueden llegar a suceder", indicó Ximena. Y agregó convencida sobre la posibilidad de que fuera ella la que le ponga "me gusta" a otros hombres: "Es un poco machista todo. Sigue siendo todo un poco machista. Si hubiese sido al revés, hubiese sido un escándalo, hubiese quedado mal mirada, pero a él se lo tomaron como un chiste. De que le puso un like a Pampita".

"Pero le puso un like a ella, a la otra... Después de que pasó esto con Pampita fue hermoso porque un montón de chicas me mandaron que Gustavo les puso like, y me mandaban las capturas de pantalla. Igual, yo me río. De que haya un like a una situación carnal, es otra cosa", continuó.

Por último, Capristo declaró: "Él es feliz, pero me daba la sensación de que si se sacaba las ganas con alguien con quien realmente tuviera posibilidades, iba a estar mejor. Que iba a ser mucho más feliz. Fue por ese lado".