Ximena Capristo y Gustavo Conti transitan su peor momento. Hace unos días, la bailarina compartió en su cuenta de Instagram una serie de mensajes comprometedores de su pareja con otra mujer. Sin embargo, a los pocos minutos decidió borrar los posteos aunque horas después aclaró: "No soy mentirosa".

En medio de la polémica por la infidelidad del actor, Ximena dialogó con Ángel de Brito y sorprendió con sus declaraciones en contra del padre de su hijo.

El periodista de "Los Ángeles de la Mañana" le consultó por qué no habla del tema con la prensa, a lo que Capristo respondió sincera: "Porque no tengo nada que decir. En todo caso, el que tiene que salir a hablar es él”.

En cuanto a su decisión de hacer públicos mensajes de Conti con otra mujer, expresó: “Lo publiqué yo porque estoy cansada de que diga que soy una mentirosa. Hubo una discusión previa, me calenté y lo subí. Después me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra. Es lo único que me importa".

Por último sobre el silencio que guarda Conti al respecto, aseguró: “Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata. Pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas”.

