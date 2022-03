La escandalosa infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez parece que quedó en el olvido ya que los protagonistas rearmaron sus vidas y cada uno volvió a su "normalidad". La actriz encontró el amor tras iniciar un noviazgo con el español Armando Mena Navareño, mientras que el matrimonio continúa su vida familiar. Pero ahora, surgió un dato que sorprendió en el mundo del espectáculo.

Tras revelar cómo fue la traición de la actriz a Paula Chaves, Paula Varela sumó información del Wanda Gate en "Los Socios del Espectáculos" y contó que la ex de Benjamín Vicuña "iba por todo": "Recordemos que Paula vio todos los chats (con Mauro), fotos y charlas y sabe mucho más que nosotros".

"Iba por todo, te lo juro, iba por hijos, y por quedarse con Icardi a vivir en París. Ella iba por hijos, como lo hace siempre, me dicen…", aseguró la panelista. Fue en ese entonces cuando Rodrigo Lussich preguntó si realmente "la China Suárez quería hijos con Icardi".

Convencida, la periodista respondió: "Sí. Y por quedarse a vivir en París. Eso no está terminado todavía. Para mí esa historia está abierta. A mí lo que me dicen es que no termina de soltar eso que le quedó ahí".

