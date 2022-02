Días atrás, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a ser foco en los medios tras protagonizar rumores de crisis. El hecho ocurrió cuando en las redes sociales notaron que el futbolista dejó de seguir a la empresaria de Instagram, sin embargo, aquel pequeño accionar fue solo una anécdota.

Ahora, trascendió cómo es verdaderamente el vínculo entre la mediática y el delantero del PSG. Ángel de Brito comunicó que charló con la hermana de Zaira Nara y le consultó sobre la relación que mantiene con su esposo tras el escándalo que ocurrió en 2021 con la China Suárez.

"¿Wanda y Mauro qué onda? Muy turbia su relación", le preguntó un usuario al periodista a través de sus historias de Instagram. Fue en ese entonces cuando el conductor reveló su charla con la ex de Maxi López.

"Hablé con Wanda y me dijo que están súper bien. Y que ella no me escribió desde la cuenta de Icardi", concluyó de Brito y dejó tranquilo a los fanáticos de la pareja.