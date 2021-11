Luego de que salieran a la luz detalles claves de la conversación que tuvieron Wanda Nara y la China Suárez, sobre el encuentro de la actriz con Mauro Icardi en un hotel de Paris, Paula Varela reveló en "Intrusos" un dato que le preocuparía a Benjamín Vicuña.

Desde que explotó el escándalo, hubo muchos chats cruzados entre todos los protagonistas, uno de ellos fue el de la empresaria con el chileno, en el que el actor dijo palabras muy fuertes sobre su la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio.

"Que él no lo desmienta tanto porque no sólo me ratifican eso, sino que me dijeron que Wanda tiene el registro de sus conversaciones con él guardadas”, indicó al principio la panelista.

Y agregó: “La charla existió y también me llegó información por el lado de él. Lo que también me dijeron es que, a medida que pase el tiempo, se van a empezar a pisar las sábanas entre ellos y cada vez van a salir más cosas a la luz”.

A raíz de toda esta situación, el malestar de Vicuña era evidente porque en la conversación con la hermana de Zaira Nara, confesó que el ya sabía todo. De tal modo, según la periodista de Intrusos, así terminó la charla que se dio entre ambos: "Él estaba muy enojado con la China cuando hablaron y se fue de boca. Hoy, ya más en frío, no quiere hablar de su exmujer y madre de sus hijos. Tuvieron una charla muy cómplice donde él le aseveró todo".

