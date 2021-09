Wanda Nara y Maxi López llevan 8 años separados. Después de un largo noviazgo, decidieron casarse y tener tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Pero, en el 2013, el amor se terminó y decidieron divorciarse.

La actual pareja de Mauro Icardi, fue portada de una revista italiana en la que habló sobre su ex pareja y cómo es su relación actual. La empresaria no oculta los conflictos que se presentan con el ex futbolista.

“Yo era muy popular en mi país. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia”, empezó su relato. Cuando Wanda se casó, su marido de ese entonces jugaba en River Plate, pero luego fue vendido a otro club y se tuvo que ir a vivir a Europa.

Además, le preguntaron sobre la versión que indica que Maxi López no puede ver a sus hijos a lo que la hermana de Zaira Nara contestó: “Eso es falso, los ve cuando puede venir a verlos a París. También estuvieron juntos en Italia. ¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden que quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal...cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor, mucho amor” .

.

También hizo referencia a la difícil situación que vivió cuando se separó de su ex marido. “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, finalizó. Actualmente, se desempeña como mánager de su actual esposo.

Por otro lado, es habitual ver picantes mensajes en las redes sociales de López sobre las supuestas complicaciones para visitar a sus hijos. Según lo dicho por la propia modelo, los niños que tuvieron fruto de su relación no toman de buena manera dichos reproches públicos.