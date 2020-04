En medio de la pandemia, Wanda Nara regresó de París a Italia junto a Mauro Icardi y sus hijos. El accionar de la mediática provocó la furia de Maxi López ya que acusó a la rubia de poner en peligro la vida de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto por volver a uno de los países más afectados por el coronavirus.

"Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial (sic), donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia", expresó la ex pareja de Wanda en sus redes sociales, quien también inició acciones legales para obtener la custodia de los menores.

Por su parte, Nara no se quedó callada e hizo un importante descargo en diálogo con la revista italiana "Chi" para justificar su regreso. "Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra", indicó.

El futbolista le pidió a la Justicia la custodia de sus hijos en la cuarentena obligatoria.

"Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí", agregó.

Además manifestó que en vez de tomarse un vuelo privado para Argentina decidió realizar el trayecto hacia su hogar de Italia en auto: "Tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina".

Por último, apuntó contra el padre de Valentino, Constantino y Benedicto. Al respecto advirtió: "Maxi en lugar de estar feliz por mis atenciones como madre… No debería sorprenderme ahora".