Wanda Nara atravesó una tarde muy especial para su carrera como empresaria. Lleva algunos días en Argentina en los que aprovechó para reunirse con sus afectos pero también para promocionar algunos de sus productos. Por ese motivo, presentó en su país natal su línea de maquillaje llamada "Wanda Cosmetics".

Ante un evento de estas caracteristicas, aprovechó y realizó algunas declaraciones que ya están dando de qué hablar. Uno de los puntos más esperados era conocer sus próximos pasos en el ámbito laboral, ya que se especuló con un regreso a la televisión después de la entrevista que le realizó Susana Giménez.

.

Durante la presentación, la esposa de Mauro Icardi reveló los ofrecimientos que le acercaron en el último tiempo, en especial después del estallido del WandaGate. "Tuve un par de propuestas. Marcelo Tinelli tuvo una alocada idea de traerme en su último programa de "ShowMatch: La Academia" pero no pude llegar", comenzó.

Además, Wanda Nara agregó: "Siempre la televisión argentina me invita a un montón proyectos y es difícil por mi familia y la vida que tenemos allá. Me tienta un montón, Susana me dijo que no se tomaba un avión hacía un montón, estaba sacada porque estaba toda contracturada".

Wanda Nara en la presentación de su línea de cosméticos.

Por último, sobre sus chances de volver a la televisión, explicó: "Seguramente haga algo para alguna plataforma. Hay una propuesta muy interesante de un documental y siempre está pendiente que quieren hacer mi reality". Las oportunidades no le faltan, por lo que está en manos de la empresaria decidir el momento para llevar a cabo un nuevo proyecto.