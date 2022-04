Wanda Nara es una de las personas que más revuelo causan en la farándula local. No es novedad su visita a la Argentina a raíz del cumpleaños de su sobrina, hija de Zaira Nara, aunque anunció una parada extra en su viaje. La empresaria visitó el local de Wanda Cosmetics en el Shopping Abasto, lo que llamó la atención tanto de medios y seguidores.

Muchos admiradores se acercaron al lugar y en "LAM" le pudieron realizar una nota en la que repasaron distintos puntos de su actualidad. Tal como se esperaba, se le consultó sobre el supuesto hackeo que sufrió en su cuenta de Instagram, algo que causó muchas sospechas.

Además de dar su versión de los hechos, comentó que muchas personas de su entorno sufrieron algo similar. Incluso mencionó que el ataque incluyó otros campos del mundo digital. "Me hackearon mi página y me pidieron dinero a cambio y no lo voy a hacer, es lo único que no pude recuperar", comenzó la esposa de Mauro Icardi.

"Eran arriba de 30 mil dólares y me parecía una locura, además de fomentar que sigan haciendo estas cosas", se sinceró la empresaria frente al panel que comanda Ángel de Brito. Se desconoce el tiempo que le queda a Wanda Nara en el país, aunque aprovechó para visitar su empresa que tiene gran éxito desde que desembarcó en Argentina.