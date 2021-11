Si bien en cuanto explotó la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi con la China Suárez como la tercera en discordia, la gran mayoría de los fanáticos instaron a apoyar y bancar a la mediática argentina. Sin embargo, la mamá de la empresaria, Nora Colosimo, decidió tener una visión más "abierta" sobre la controversia en la que estaba implicada su hija y su yerno.

El martes por la noche se emitió un adelanto de la picante entrevista que tuvo Wanda con Susana Giménez y se dijo de todo, desde su primera reacción al escándalo hasta la llamada que tuvo con la China en cuanto salió todo a la luz.

En ese sentido, la botinera de 34 años destacó el gran apoyo que recibió de su grupo cercano para poder atravesar este duro momento: “Por suerte tengo amigas que a la distancia y también amigos acá que me han acompañado un montón”.

La extraña reacción de la mamá de Wanda Nara al escándalo de Mauro Icardi y la China Suárez.

No obstante, la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella reveló que su mamá no fue tan comprensiva con su malestar: “Mi mamá, cuando pasó esto, me decía todo el tiempo ‘lo que más quiero es darle un abrazo a Mauro’. Yo decía ‘¿De qué lado estás?’”.

Según aclaró Wanda, su mamá si la apoyó pero le dijo que tenía una forma muy "antigua" y "arcaica" de ver las relaciones y las situaciones de "infidelidad" como el de Icardi y la China. De esa forma, Colosimo aseguró que "estas cosas pasan" en las parejas.