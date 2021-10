Tras idas y vueltas en Instagram, Wanda Nara publicó un extenso comunicado en Instagram en el que indicó que perdonó la infidelidad de Mauro Icardi.

"Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio", comenzó la rubia.

Nara reveló que fueron a un abogado para separarse definitivamente: "Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo".

"Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: 'Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mí'. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él", indicó Nara, muy sentimental.

"Estoy segura de que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi", cerró.

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi: el posteo.

El posteo con el que Wanda Nara anunció la reconciliación con Mauro Icardi

Por otro lado, compartió en sus historias un mensaje de su hermana Zaira, quien escribió: " El amor siempre triunfa. Lo demás es puro cuento".

La historia de Zaira que compartió Wanda Nara.

Las pruebas de la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara

En los últimos días, numerosos chats se difundieron entre el futbolista junto a la China Suárez, quien fue acusada como la "tercera en discordia" de la pareja. Tal fue el asedio mediático que la propia actriz tuvo que emitir un comunicado para aclarar los tantos.

Recientemente, Ángel de Brito reveló que una de las frases que le dijo Icardi a Suárez fue que había perdido el amor por Wanda. "Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'Sos la mujer de mis sueños, sos mi ídola. Te veo desde chiquito'. Así arranca".

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'Me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", cerró el periodista.