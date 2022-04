Si bien todo parecía estar tranquilo, un nuevo capítulo del Wanda Gate se sumó al escándalo después que la China Suárez le escribiera otra vez a Mauro Icardi, quien está casado y se reconcilió con Wanda Nara.

La actriz de "ATAV" se comunicó con el futbolista del París Saint Germain a través del teléfono de un íntimo amigo suyo, "Mancha" Latorre. Al ver que Icardi le mostró el mensaje a Wanda, la China habría tenido una furiosa reacción.

Después de las distintas versiones sobre cómo la mediática de 35 años se habría tomado el mensaje de la actriz, la propia Wanda usó sus redes sociales para mostrar cómo su pareja le contó del inesperado incidente con su "ex amante".

.

El jueves por la mañana, la empresaria compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla de la conversación con su esposo del 7 de abril. Mientras que Mauro le preguntaba sobre la reserva de un hotel de jirafas en Kenia, del cual la noche sale 5.000 dólares por persona, el futbolista decidió enviarle el mensaje de la China.

¿Cómo se enteró Wanda Nara que la China Suárez se comunicó nuevamente con Mauro Icardi?

Aunque no se puede ver qué le escribió Wanda en respuesta, la ex de Maxi López tuvo fuertes palabras hacia la China en diálogo con Luli Fernández para "Socios del Espectáculo": "No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en un camarín y al tiempo quedó ella embarazada. Me espero todo lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema".

