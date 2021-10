Después de todas las especulaciones respecto su relación con Mauro Icardi, Wanda Nara le pidió el divorcio al futbolista del París Saint-Germain tras encontrar mensajes subidos de tono con la China Suárez.

Yanina Latorre dio todos los detalles de la ruptura en "Los Ángeles de la Mañana" después de que la empresaria compartiera una historia en la que aseguró que le gusta más su mano sin su anillo de casamiento.

"Wanda se fue con sus hijas y su peluquero a Milán. Fue todo un coqueteo según Icardi. Todo demuestra que Icardi es un niño porque se chamuyó a la amiga de la hermana de su esposa. Icardi dejó de ir a entrenar y amenazó con que si no volvía iba a dejar de renunciar al fútbol", comenzó la panelista.

.

Y luego reveló: "La foto que subió Icardi es de su reencuentro ayer. Hoy a la mañana, Wanda le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada. Ella no hizo escándalo. Él está muy deprimido y no deja de llorar. Ella hoy se considera soltera y futura divorciada"

"Wanda e Icardi deberán divorciarse en Francia porque su último domicilio es allá. En cuanto a dinero se habla de millones y millones. Ella habría asumido la situación del adulterio por la legislación francesa, pero hay que ver si este encuentro no realizado califica", manifestó el abogado César Carozza.

"Todo está a nombre de Wanda, los contratos, las propiedades son bienes compartidos. Ella está dolida por la China, no por la guita", cerró la angelita.