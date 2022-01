Durante el escándalo de infidelidad que Wanda Nara vivió con su marido, Mauro Icardi y la China Suárez, muchos famosos salieron a apoyarla. Por supuesto que Mariano de la Canal, su fiel fanático, fue una de esas personas que le demostró su cariño en redes a la empresaria en ese difícil momento, tanto así que en Halloween, varios jóvenes optaron por disfrazarse de "el fan de Wanda" en su honor.

.

"Yo estoy feliz porque cada vez se comprueba más que soy un personaje popular y nacional además de estar vigente todo el tiempo porque soy atemporal", expresó a DiarioShow.com por aquel entonces el influencer.

Con motivo de la apertura de su primer local de maquillajes en Argentina y las fiestas de fin de año, la hermana de Zaira Nara volvió al país y se reencontró con el joven. "Cuando Wanda vino a Buenos Aires me la crucé y me dijo que me iba a mandar un regalito para Navidad. Yo no creí, fueron pasando los días y hoy amanecí con esta cartera divina de Dior", reveló De la Canal a la Revista Pronto.

El mediático compartió en sus historias de Instagran una foto del exclusivo bolso de la marca Christian Dior que la rubia le obsequió. "Gracias wanda_nara por este regalito", escribió. Luego de averiguar el precio, señaló que no sabe si quedarse con el presente o venderlo.

Según la página web de la lujosa casa de moda, este tipo de carteras tienen un valor que ronda los 2400 y 2800 euros. Si se tiene en cuenta que a la fecha de hoy, domingo 16 de enero, el euro blue cotiza a 239 pesos para la venta, el precio de esta cartera sería aproximadamente unos 573.000 pesos.

Mariano de la Canal le agradeció en Instagram a Wanda Nara por el regalo.