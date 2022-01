Wanda Nara y Mauro Icardi se muestran cada vez más enamorados y dejando atrás el mal recuerdo que vivieron en el 2021. Sin embargo, al parecer la pareja llegó a un acuerdo y la empresaria podría llegar a estar con otro hombre como su permitido. Por está razón, la rubia comenzó a darle "me gusta" a las fotos del novio de Sofía Jujuy Giménez.

Ante esto, la jujeña decidió hablar y dio su versión de los hechos en "Intrusos". "En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo salió todo, que en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy", comenzó diciendo la ex participante de "ShowMatch: La Academia".

.

Cuando la hermana de Zaira Nara le comenzó a dar "me gusta" al novio de "Jujuy" ella se encontraba en Argentina, lejos de su marido, ya que él todavía no había arribado al país. A pesar de querer llamar la atención del joven, él está muy enamorado de su novia y no le dieron mucha importancia al tema.

"A Bauti le llegaron varios "likes" de Wanda y no entendía nada y me contó: 'Che no sabés, mirá esto, que raro'. Pero nada, quedó ahí, nos pareció como irrelevante y nos reímos de la situation. No entendíamos bien que onda, pero no se conocen", terminó de contar la modelo.

Sofía "Jujuy" Giménez junto a su novio, Bauti Bello.

Ella siempre despreocupada y con una sonrisa en la cara, disfruta de su noviazgo con Bauti Bello. Ambos pasaron las Fiestas juntos y comenzaron el año bailando en Punta del Este vestidos de blanco.

¡Mirá el video de Sofía Jujuy Giménez contando cuándo fueron los "me gusta" de Wanda Nara a su novio!