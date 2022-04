Wanda Nara volvió a Argentina y causó un gran revuelo entre sus admiradores. La rubia asistió al cumpleaños de su sobrina, Malaika, hija de su hermana Zaira Nara y Jakob von Plessen, dónde la familia tuvo un gran reencuentro familiar. Además, en la semana la dueña de Wanda Cosmetics pasó por su local de maquillajes en el Abasto Shopping y brindó allí mismo una entrevista exlcusiva con "LAM".

En la nota, la empresaria habló de su presente sentimental con Mauro Icardi tras el escándalo que tuvo en vilo al país el año pasado con la China Suárez, el reality que va a hacer sobre su vida, y sopresivamente, comentó como es su relación con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Desde la llegada de la familia del capitán de la Selección Argentina a París, muchos se preguntaron si las dos comenzarían una amistad. Ante esto, Wanda reveló: "Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos!".

Las panelistas le preguntaron por su vínculo con la mujer del futbolista, ya que recientemente circuló el rumor de que tanto a la mediática como a Icardi, los dejaron de invitar a algunas cenas con el resto de las eposas y jugadores del PSG.

"No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo la mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador", aseguró Wanda de forma contundente.