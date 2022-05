Finalmente, Wanda Nara y Maxi López fumarán la pipa de la paz. En efecto, quedó homologado por el juzgado el acuerdo entre el ex matrimonio, en el que la empresaria deja por saldadas las deudas que el ex jugador mantenía por la manutención de los hijos de la ex pareja, Valentino, Constantino y Benedicto.

Precisamente, fue la empresaria quien el año pasado realizó la primera oferta: deuda cero a cambio de que la casa que ambos compartían, en el country Santa Bárbara, quedara a su nombre.

El cierre del acuerdo fue confirmado en el ciclo televisivo "Intrusos". El abogado Mauricio DAlessandro aclaró que a través del citado documento se saldan las deudas, sin embargo, no implica que el futbolista abandone obligaciones para con sus hijos en un futuro, si se presentasen.

Maxi López y Wanda Nara cuando eran pareja.

Cabe señalar que el acuerdo había sido firmado por las partes el año pasado. A través del documento establecían que ambos decidían cerrar las 40 causas judiciales que tienen en Buenos Aires. Además establecieron que, si bien Maxi tiene que seguir abonando la respectiva cuota alimentaria de los tres hijos en común hasta que cumplan 21 años, las deudas del futbolista se desestiman.